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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء السويد سعيد بدعم تركيا عضوية بلاده في الناتو

رئيس وزراء السويد
رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون

أعرب رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون، اليوم الثلاثاء، عن سعادته البالغة بإعطاء تركيا الضوء الأخضر لحصول بلاده على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

 

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وقال رئيس الوزراء  خلال وجوده في ليتوانيا لحضور قمة الحلف - إن السويد بعد مئتي عام من عدم الانحياز تسعى للحصول على الحماية المشتركة، مضيفًا: "أريد أن يعلم حلفاء الناتو أننا نوفر الأمن أيضًا، وأننا موجودون على المدى الطويل.. السويد أيضًا لديها الكثير لتطرحه على طاولة المفاوضات"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وصرح سكرتير عام الحلف ينس ستولتنبرغ، أمس الإثنين، بأن تركيا وافقت على دعم محاولة السويد للانضمام إلى التحالف العسكري. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح سابقا بأن السويد لا يمكنها الانضمام إلى الحلف إلا بعد قبول بلاده في الاتحاد الأوروبي.

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