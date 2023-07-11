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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي في مفاوضات مع التعاون لضم مصطفى فتحي

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع إدارة نادي التعاون السعودي للحصول على خدمات مصطفى فتحي المعار حاليًا إلى صفوف فريق بيراميدز والذي انتهت الفترة المقررة لاعارته من التعاون.
 

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التعاون السعودي يُخطر مصطفي فتحي بعودته للفريق


وقالت شبكة قنوات الكأس القطرية عبر حساباتها الرسمية عللى مواقع التواصل الجتماعي أن إدارة الأهلي تتواصل الوقت الحالي مع التعاون السعودي للحصول على خدمات الجناح الدولي مصطفى فتحي. 
وأشارت إلى إلى أن نادي التعاون طلب الحصول على قيمة مالية تقدر بـ مليون و400 ألف دولار للاستغناء عن اللاعب الذي أكمل فترة إعارته الموسم الماضي مع نادي بيراميدز، بعد أن وافق نادي التعاون السعودي ، قد وافق على إعارة لاعبه مصطفى فتحي إلى بيراميدز، خلال الموسم 2022 -2023.
ولم يفعل بيراميدز حتى الآن بند شراء اللاعب المتواجد في تعاقد اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته من التعاون والتي امتدت لموسم وحيد.

قمة الكرة المصرية ..

وفي مواجهة مرتقبة جماهيريًا، يستضيف ستاد القاهرة الدولي ، لقاء قمة الكرة المصرية المقبلة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته في تمام الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز التي يعتلي الأحمر صدارتها.

ويخوض الأهلي المواجهة بعد أن توج رسميًا بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ 43 في تاريخه ، مستفيدًا من تعثر بيراميدز أقرب ملاحقيه أمام سيراميكا والخسارة بثنائية لهدف بالأمس. وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين من دون رد، خلال المباراة الأخيرة  التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وتقدم  الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 10 من ركلة جزاء سددها  اللاعب التونسي علي معلول، قبل أن يضيف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 13 من تمريرة بيرسي تاو، التي وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى وزيارة شباك الاتحاد بالهدف الثاني.
وبهذا الانتصار الأخير للأحمر ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 75 على الصدارة في الوقت الذي تجمد رصيد الاتحاد  فيه عند النقطة 42.

بينما فاز الزمالك  خلال اللقاء الأخير على نظيره فيوتشر بثلاثة أهداف لهدفين، مساء السبت الماضي على استاد السلام ضمن فعاليات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز

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التعاون السعودي يُخطر مصطفي فتحي بعودته للفريق
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