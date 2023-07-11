مجلس الشباب المصري يفتح باب الاشتراك بفعالية نحو قيادات نسائية فاعلة في المجتمع المدني

أعلن مجلس الشباب المصري عن فتح باب التسجيل لراغبي الاشتراك من القيادات النسائية الفاعلة بمنظمات المجتمع المدني المصري في النسخة الرابعة عشر من برنامج : (نحو قيادات نسائية فاعلة في المجتمع المدني) والذي ينعقد في إطار التعاون المثمر والبناء بين مجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية.

ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات القيادات النسائية في منظمات المجتمع المدني المصري والبرنامج بيتضمن حزمة من البرامج التدريبية الهامة مثل ( الإطار القانوني المنظم للعمل الأهلي في مصر - وسائل الاتصال والتواصل وإدارة الفريق - أساليب التأثير والتحفيز الإيجابي - أساليب ومهارات القيادة - إدارة المؤسسات والمشروعات والمبادرات - التخطيط الاستراتيجي - كتابة المشروعات - وسائل التشبيك وإدارة الجهود المشتركة )... علماً بأن البرنامج سينعقد على يد نخبة من أفضل المتخصصين أصحاب الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي يومي 25و 26 يوليو الجاري في أحد أكبر الفنادق بالقاهرة.

وستحصل المشاركات على شهادة معتمدة بالمشاركة في البرنامج بالإضافة لإنضمام المتميزات خلال البرنامج لمجلس خريجي منتدى القيادات النسائية ويتحمل مجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية كافة تكاليف البرنامج دون تحميل المشاركات بأية رسوم تحت أي مسمى.

وفي إطار ذلك يعلن مجلس الشباب المصري عن فتح باب التقديم لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في البرنامج من خلال ترشيح احد الكوادر النسائية من قيادات الصف الاول وصنع القرار بكل منظمة على أن يتم مليء الاستمارة المرفقة بكافة البيانات المطلوبة

جاء ذلك في إطار الاتفاقية الثقافية المشتركة بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية والمصدق عليها من السيد رئيس الجمهورية والبرلمان المصري وفي إطار قرار وزارة الخارجية رقم ٣٧٦ لسنة ٢٠٢٣.