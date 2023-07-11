صراع سعودي على ضم بوجبا

يتنافس الثنائي السعودي أهلي جدة واتحاد جدة، من أجل الحصول على خدمات الدولي الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن بوجبا رفض العرض المقدم من اتحاد جدة للحصول على خدماته خلال الميركاتو الحالي.

وأشارت إلى إدارة النمور عرضت 100 مليون يورو مقسمة على 3 مواسم، لكن اللاعب أصر على موقفه بعدم الرحيل لأي دوري خارج أوروبا خلال الفترة المقبلة.

في نفس السياق، يبحث أهلي جدة عن تقديم عرض قوي، من أجل اقناع بوجبا بالانتقال لدوري "روشن" خلال الموسم الجديد.

وكان بوجبا قد تواجد في المملكة العربية السعودية، لكن اللاعب كان يؤدي مناسك العمرة أو الحج.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يسعى للتخلص من بوجبا بعد الإصابات الكثيرة التي تعرض لها خلال فترة تواجده مع السيدة العجوز.