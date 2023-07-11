الكركديه يتصدر جوجل.. كيف يحارب حرارة الصيف؟

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، عن فوائد الكركديه وطريقة عمله خاصة في فصل الصيف وموجة الحر التي تمر بها البلاد هذه الأيام.

يسمى الكركديه في العراق بالكجرات وفي مصر بالكركديه، وفي الجزيرة العربية بالغجر، وهي شجيرة يصل ارتفاعها إلى حوالي مترين، ذات سيقان حمراء ويزرع هذا النبات في سوريا وفي جنوب العراق وصعيد مصر ووسط وغرب السودان، كما يزرع في كثير من البلدان العربية الأخرى.

الكركديه يخفض ضغط الدم المرتفع

منقوع الكركديه دون غليه يخفض ضغط الدم المرتفع ويزيد من سرعة دوران الدم ويساعد في تقوية ضربات القلب ويقتل الميكروبات مما يجعله مفيدا في علاج الحميات وعدوى الميكروبات لكونه حامضي ومنشط ومساعد للهضم، ولكن يحذر من استخدامه من ذوي الضغط المنخفض.

يستخدم كصبغة ملونة في الصناعات الكيماوية ومواد التجميل، وفي الصناعات الغذائية كملون طبيعي وصحي، وهو أيضا منشط عام.

الفوائد الطبية للكركديه

يقوي ضربات القلب ويقتل الميكروبات مما يجعله مفيدا في علاج الحميات وعدوى الميكروبات وأوبئة الكوليرا حيث أنه حامضي بطبيعته ومن خواصه أنه مرطب ومنشط للهضم.

يستعمل كصبغة طبيعية للأدوية والأغذية وأدوات التجميل التي تستخدمها النساء كل يوم مثل أحمر الشفاه ومساحيق التجميل وشامبوهات الشعر وصابون الحمام.

كما بدأت مصانع الأدوية ومستحضرات التجميل والحلوى والصابون تستعمل المواد الملونة المستخلصة من زهر الكركديه في منتجاتها بعد أن استبعدت الألوان الكيميائية لما لها من آثار جانبية ضارة.

الكركديه مدر للبول وملين خفيف

الكركديه مشروب ملطف ومرطب ومنعش، يساعد على الهضم، مدر للبول وملين خفيف، مخفض لارتفاع ضغط الدم (في حال شربه بارداً أو دافئاً).

طريقة عمل الكركديه

كمشروب ساخن يضاف فنجان من الماء الساخن إلى مقدار ملعقة صغيرة من السبلات بعد جرشها ويحلّى بالسكر أو العسل ثم يشرب دافئا بمعدل 1 – 2 فنجان في اليوم. الجرعة المستخدمة : مقدار 1- 2 فنجان في اليوم.

كمشروب بارد: لعلاج ارتفاع ضغط الدم، يتم نقع الكركديه على البارد في الماء، وبشكل عام لا يفضل تناول الكركديه لأصحاب الضغظ المنخفض، كما لا ينصح بتخزين الكركديه المحضر أكثر من 24 ساعة حتى لا يحدث ترسيب لأملاح الأكسالات مما يضر بالكِلى .