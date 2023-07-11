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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رامي صبري يحيي ذكرى رحيل شقيقه .."قلبي مكسور وحياتي اتغيرت"

بوابة الوفد الإلكترونية

أحيا الفنان رامي صبري، ذكرى وفاة شقيقه الأصغر كريم، بكلمات من الحزن والآسى، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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وكتب رامي صبري:" يوم 11-7-2021  يوم الصدمه يوم ما توفي اخويا وابني وحبيبي  كريم، والله قلبي مكسور من وقتها واتغيرت وحياتي اتغيرت كتير اوي . 

وأضاف “صبري”:" صعب اوي فراق الأخ بس القدر اقوي وربنا عايز كده، ربنا يرحمك يا كريم يا حبيبي واشوفك علي خير، لو سمحت ادعوله دعوه حلوه من قلبكم علشان انهارده يوم وفاته ".

يذكر أن كريم صبري قد توفى عن عمر يناهز الـ 34 عاما غرقًا في ترعة المريوطية، وأعلن شقيقه رامي الوفاة على الفور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب التعازي في وفاته.

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