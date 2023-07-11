معيط: الضرائب حققت 1.1 تريليون جنيه إيرادات وعجز الموازنة 6.2 %

أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى النتائج المالية العام الماضى قائلا: "حققتا 591 مليار جنية إيرادات بنحو 1111 إيرادات ضريبة وهذا غير مسبوق، مشيرإلى أن مصلحة الضرائب حققت 1.1 تريليون جنيه".

وتابع: "انتهينا بتحقيق بفائض اولى بلغ 157مليار جنية مقابل 100 مليار جنية العام الماضى بنسبة 1.6 % وبلغ العجز الكلى 618 مليار جنية بنسبة 6.2 % مقابل 6.1 % العام الماضى ولولا اسعار الفائدة والصرف كان نزل اكثر من هذا عجز 6.2 %".

ولفت فى مؤتمر صحفى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى أن الدين يتاثر بسعر الصرف ونه خلال الـ5 سنوات المقبلة نستهدف 75 % الى اقل من 80 % من للناتج المحلى لنسبة الديون وهى اقل نسبة دين على مدى 43 عاما وهى خطة تشير الى قدرة الدولة على جعلة فى مسار نزولى.



وأشار معيط إلى أن المالية تعمل على استهداف تمويلات ينحو 3 مليارات دولار.