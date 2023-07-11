توريد 137 ألف طن قمح محلي للشون والصوامع ومراكز التجميع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توريد 137 ألف و322 طن من محصول القمح المحلي حتى اليوم بجميع المواقع التخزينية المنتشرة بنطاق المحافظة وذلك التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لأعمال توريد المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي لافتاً إلى المتابعة اليومية لأعمال توريد القمح سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للصوامع والشون والمطاحن أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن مشدداً على التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح بالاضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار استلام الأقماح بـ 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع حتى يوم 30 أغسطس 2023 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز لافتاً إلى اتخاذ اجراءات وخطوات جادة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والحرص على تنفيذ عمليات التوريد في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك والعمل على زيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي فضلاً عن حصول المزارعين والموردين والتجار على مستحقاتهم المالية أولا بأول.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن كميات القمح الموردة في تزايد حيث تم توريد 51245 طن و876 بشون البنك الزراعي المصري و21844 طن و898 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 42176 طن و876 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و9187 طن و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10950طن و447 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) بالإضافة إلى 1917طن كميات منقولة من المحافظة بناءا على تعليمات وزير التموين ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 137 ألف و322 طن و927 كجم قمح.

كان اللواء عصام سعد قد قرر - في وقت سابق - تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg.