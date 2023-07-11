الزمالك يضم لاعب سموحة لتدعيم كوماندوز اليد

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مع مؤمن محمد زكي لاعب فريق سموحة لكرة اليد من أجل تدعيم صفوف كوماندوز اليد بالقلعة البيضاء، استعدادًا للموسم الجديد.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 3 سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك بلقب كأس الكؤوس الأفريقية لليد ، حيث تمكن كوماندز اليد تحقيق الفوز على نظيره النادي الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لليد التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.

تسعي إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية تصحيح مسار الفريق ، وتدعيم الفريق لاعبيه على أعلي مستوي لعودة الفريق للفوز بجميع بطولات اليد .