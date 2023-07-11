إزالة 6 حالات تعدي على أراضي أملاك الري بمركز البدارى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لازالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة قد أسفرت عن تنفيذ إزالة 6 حالات تعدى على اراضى املاك رى واراضى زراعية بمركز البدارى وذلك خلال يوم واحد، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار محافظ أسيوط ، الى أن الأجهزة التنفيذية بمركز البدارى بالتنسيق مع مديرية الأمن تمكنت من ازالة 4 حالات تعدى على ارض ملك الرى بمساحة 75 متر مربع وازالة 2 حالة تعدى لمبانى على ارض زراعية بمساحة 350 متر مربع وذلك خلال حملة مكبرة بمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ، تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة. وأكد محافظ أسيوط على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على اراضى املاك الدولة او الاراضى الزراعية او مخالفات البناء ، موجهًا مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة . جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي وبدات المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي واستمرت حتى 16 يونيو الجاري وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.