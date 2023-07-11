الوزراء السعودي: يجدد حرص المملكة على تعزيز جهود أوبك بلس لدعم استقرار أسواق البترول

أكد مجلس الوزراء السعودي، حرص المملكة على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة (أوبك بلس)؛ لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، منوها بإعلان المملكة عن تمديد الخفض الطوعي البالغ (مليون برميل) يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر ليشمل أغسطس القادم مع إمكانية تمديده.

وزير الإعلام السعودي

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري- في بيان، أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)- أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس في قصر السلام بجدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أعرب عن شكره للجهات المشاركة في أعمال الحج كافة على ما بذله منسوبوها من جهود أسهمت في تحقيق نجاح موسم الحج لعام 1444هـ، وجسدت الإخلاص والتفاني في القيام بهذا الواجب العظيم الذي شرف الله به المملكة قيادة وشعبا.

كما أطّلع المجلس على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، ولقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

ونوه المجلس بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة وفرنسا من مضامين بشأن التعاون في مجالات الطاقة، وما يوليه البلدان من أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، واتفاقية باريس؛ بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما.

واستعرض مجلس الوزراء السعودي ما توصل إليه الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الذي عقد في موسكو، من اعتماد خطة العمل المشترك للفترة من عام 2023 إلى 2028، والتنسيق بشأن مختلف القضايا السياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووافق المجلس على تفويض عدد من الوزراء للتباحث مع نظرائهم من الدول الأخرى بشأن مذكرات تفاهم في عدة مجالات، بالإضافة إلى الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، وبروتوكولاتها.