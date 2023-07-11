قافلة طبية لدار رعاية الكبار والأطفال بلا مأوى بالزقازيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على القافلة الطبية، والتي تم تنفيذها من خلال مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بدار رعاية الكبار والصغار بلا مأوى بمدينة الزقازيق، والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، والمسندة لجمعية تنمية المجتمع بالبسايسة.

نظم الزيارة وأعدها المكتب الإعلامي بالمديرية بقيادة محمود عبد الفتاح، وذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفيات، وإدارة المعامل بمديرية الصحة، والإدارة الصحية بالقنايات؛ بهدف خدمة الرجال والسيدات والأطفال المتواجدين بالدار، بمشاركة نخبة من الأطباء في التخصصات الطبية المختلفة، من مستشفيات الزقازيق العام وطب وجراحة العيون، وفرق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة التابعين للإدارة الصحية بالقنايات، في حضور مدير دار الرعاية، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية، توقيع الكشف الطبي على الحالات المقيمة بالدار، والبالغ عددهم 127 مواطن، منهم 40 طفلا، و37 سيدة، و50 شخصا من الرجال، وذلك في تخصصات "الباطنة، والجراحة، والأطفال، والعظام، والجلدية والتناسلية، والرمد"، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية لهم، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تقديم الخدمات الطبية للمقيمين بالدار ضمن المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، منها مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتم الكشف عن الأمراض غير السارية

ووجه وكيل الوزارة بتحويل أي حالة مرضية تحتاج إلى عملية جراحية أو استكمال فحوصات طبية لها إلي المستشفيات التابعة للمديرية.