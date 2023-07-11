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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا تنظم قافلة طبية وعلاجية لأهالي ملوى غدا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الأربعاء ، قافلة طبية علاجية بقرية البراجيل بمركز ملوى جنوب المحافظة ، وعلى مدار يومين متتاليين 12 و13 من يوليو الجاري.

يأتى ذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم، وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية ، ستضم العديد من التخصصات منها ، (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والاذن).

وذلك بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية ، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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