صحة المنيا تنظم قافلة طبية وعلاجية لأهالي ملوى غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الأربعاء ، قافلة طبية علاجية بقرية البراجيل بمركز ملوى جنوب المحافظة ، وعلى مدار يومين متتاليين 12 و13 من يوليو الجاري.

يأتى ذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم، وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية ، ستضم العديد من التخصصات منها ، (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والاذن).

وذلك بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية ، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.