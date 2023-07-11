"يجعله عامر".. برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج

يقدم مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية سلسلة لقاءات “يجعله عامر” مسآء الخميس القادم ، وذلك تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، و الدكتور. وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمقبلين على الزواج والتي بدأها بمبادرة فحص المقبلين على الزواج في فبراير الماضي إلي جانب ما قدمته دار الإفتاء من مبادرة الكترونية لتأهيل المقبلين على الزواج.

"يجعله عامر " هي سلسلة لقاءات لتأهيل المقبلين على الزواج فكرة وتقديم الدكتورة هبة صالح مدرس بكلية التربية - قسم بيولوجى ومدرب مشارك معتمد من هيئة IBCT وكذلك مدرب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس- جامعة الإسكندرية وهي مؤسسة مبادرة "مش عايزيين نتجوز".

تشير هبة انه من خلال ملاحظتها لنسب الطلاق المرتفعة أرادت أن تساهم في التوعية لتقليل حجم هذه الظاهرة والقضاء عليها ؛بدأتها من خلال مبادرتها الاولى وتعريف الطرفين سواء من هم في بداية حياتهم الزوجية او المقبلين على الزواج بكل الجوانب المتعلقة بالمشاكل الزوجية وكيفية تلافيها، إلى جانب التعريف بانماط الشخصيات المختلفة وسيكولوجيات الرجل والمرأة.؛ من خلال "يجعله عامر " ستقدم عدد من اللقاءات التي يقدمها متخصصون ،إلى جانب ورش عمل عن نظرية التعلق لدى البالغين

تبدأ اللقاءات مع الدكتورة سحر السلاموني خبير التطوير الذاتي والإستشارات الأسرية من خلال اللقاء الأول حول "أسس الإختيار وليه بنتجوز؟

وتؤكد السلاموني على ترحيبها بالتطوع في هذه السلسلة ،وذلك من واقع مسؤوليتها تجاه المجتمع وملاحظتها لإرتفاع نسبة الطلاق المبكر وستتحدث عن أهمية معرفة علم نفس العلاقات والتعرف علي المعايير التي نختار بها الشريك والحقوق و الواجبات التي يجب مراعتها فالزواج والذي هو بداية حياة وليس نهاية لهدف.

ويأتي اللقاء الثاني والذي يقدمه متطوعاً أيضاً الدكتور أيمن حامد عبدالشافي استشارى الطب النفسي وعلاج الادمان والمحاضر بجامعة فاروس عن "أوهام الحب والزواج" ،ومن خلاله يتناول العلاقة التى تربط بين الحب والزواج,ووما بينهما من بعض الأوهام التي تنغص الحياة ,ومن خلال المناقشة وطرح كثير من الأسئلة كذلك سيتطرق الي العلاقة بين الرجل والمرأة.

ويقدم المركز أيضاً ضمن برنامج الأنشطة الصيفية يوم السبت القادم 15 يوليو بدءً من الرابعة ظهراً ورشة عمل و حفل للأراجوز وخيال الظل تقدمهم فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز تحت إشراف الدكتور نبيل بهجت.

ورشة «تصميم وتنفيذ عروسة خيال الظل» التي يقدمها مجموعة مصممي ومحركي فرقة ومضة،وهي موجهة للأطفال واليافعين من سن 12 سنة تتناول في عجالة لمحة تاريخية عن فن خيال الظل ونشأته، والتعريف بنماذج من عرائس خيال الظل وطريقة عملها وتحريكها والتعريف بالبابات الشهيرة لهذا الفن، ويأتى بعد ذلك رسم وتصميم وتنفيذ الشخصيات والأشكال المراد عمل القصة لها وتحويلها إلى عرائس خيال الظل، وكيفية عمل مسرح بخامات محدودة.

و يستمتع جميع أفراد الأسرة بعروض الاراجوز وخيال الظل مع فرقة ومضة وهي عروض مستوحاة من السير الشعبية التي تخلط بين الراوي والأراجوز مع خيال الظل.

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