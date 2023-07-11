"مستر إكس" يضيف نصف مليون جنيه آخر ليلة عرض بشباك التذاكر

حصد فيلم "مستر إكس" بطولة النجمين أحمد فهمي وهنا الزاهد، إيرادات بلغت أمس 547 ألف جنيه، وذلك خلال آخر ليلة عرض بالسينمات.

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وأشاد عدد كبير من الجمهور بنجاح الفيلم بعد عرضه بالسينمات معربين عن سعادتهم البالغة بأهمية العمل ومدى الكوميديا التي يقدمها حيث كتب البعض عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فيلم الموسم بالنسبالي مستر إكس فيلم كوميدي تقيل متعوب فية ويستاهل النجاح مستحيل تطلع منه مش مبسوط"، بينما كتبت فتاة: "لسه طالعه من السينما من فيلم مستر إكس بجد حلو أوي ولذيذ والكوميديا اللي فيه خفيفة وحلو الاعلان بتاعه لو أي حد عاوز فيلم يشوفه في السينما ادخلوه بجد هتتبسطوا أوي"، وكتب آخر: "قصة الفيلم مكتوبة بشكل جيد وأماني التونسي كعادتها عامله فيلم حلو والكوميديا اللي فيه تضحكك لمدة سنة".

تعليقات الجمهور

وكان طرح النجم أحمد سعد أغنية "اختياراتي مدمرة حياتي" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس"، الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد، والذي من المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى.

تعليقات الجمهور

وتقول كلمات الأغنية: «هو أنا مكتوب على وشي تعالي اجرحني وامشي طب أكلم مين يلحقني وأصرفها منين معلشي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي مغناطيس لناس غريبة ليه.. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه».

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم التهنئة للنجم أحمد فهمي على الفيلم.

أحمد سعد

وجاءت تعليقات نجوم الفن على أحمد فهمي كالآتي حيث كتب محمد أنور عبر حسابه على موقع إنستجرام قائلًا: "يلا بينا بقى"، بينما كتب كل من محمد محمود عبد العزيز وياسمين جمال "ألف مبروك".

بينما علقت منة فضالي قائلة: "تحفة"، وأكد أمير شاهين قائلًا: "ألف مبروك حبيبي".

تعليقات الجمهور

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أحمد فهمي

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، حيث قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019.

وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

قصة مستر إكس

تدور قصة وأحداث فيلم "مستر إكس" في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الـxالسابق أو الحبيب السابق لكل شخص والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي وتحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات والأحداث الهامة.

شخصية هنا الزاهد

هنا الزاهد تلعب خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

أحمد فهمي

دور أكرم حسني

أكرم حسني يلعب خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

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أبطال مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة فيلم مستر إكس كل من الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، صبري فواز، محمد أنور، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، والفيلم من تأليف أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

أحمد فهمي

وكان قال الفنان أحمد فهمي، أنه هرب من المنزل في عمر التاسعة عشر، معلقا: "كانوا عايزني ادخل كلية هندسة وأنا كنت مش حابب دا".

أحمد فهمي

وأضاف أحمد فهمي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر فضائية دي ام سي، مساء الإثنين: "أصحابي قالولي مش هتستحمل هترجع وبتاع، عمرك ما هتقنتع بحاجة غير لو جربتها بنفسك ياما هتقول طول عمرك يا رتني".

أحمد فهمي

حملة على مواقع التواصل الاجتماعي

وكشف "فهمي عن تعرضه لحملة مدبرة على مواقع التواصل الاجتماعي للتقليل منه والإساءة له، قائلا: "فيه نجم كبير عمل عليا حملة في السوشيال ميديا خلال وقت ما".