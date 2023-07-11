بايرن ميونخ يعطى الضوء الأخضر لرحيل حارس مرماه

منح بايرن ميونخ الضوء الأخضر لحارس مرماه ألكسندر نوبل للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، ان شتوتجارت الألماني بسعى خلال الفترة الحالية للتعاقد مع حارس مرمى جديد، مما يجعل اللاعب قريب من الرحيل عن بايرن ميونخ، في حالة وصول عرض مالي مناسب.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن نوبل يرغب في الاستمرار في الدوري الألماني، مما يجعله يتصدر قائمة اللاعبين، الذين يريد شتوتجار التعاقد معهم خلال الميركاتو الحالي.

نوبل

وأوضحت "بيلد" إلى أن نوبل تسيطر عليه فكرة اللعب أساسيًا في الفريق الذي يريد تمثيله خلال الموسم الجديد، مما يجعله قريب من شتوتجارت.

وأشارت إلى أن إدارة بايرن ميونخ لديها رغبة في وضع بند إعادة الشراء في حالة خرج اللاعب معارًا، لكنها تميل لبيعه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن نوبل حقق لقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ خلال الموسم الماضي، خلال الجولة الأخيرة من البونديسليجا.