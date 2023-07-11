تنفيذ أعمال ترميم وصيانة الممشى السياحي ببحيرة قارون

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بتنفيذ أعمال ترميم وصيانة الممشى السياحي بطريق بحيرة قارون، تحت إشراف المهندس محمود هاشم رئيس المركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف حملات التطوير والتجميل بالطرق المؤدية إلى بحيرة قارون حفاظا على المظهر الحضارى والجمالي للبحيرة والمناطق السياحية المحيطة بها.

وتابع رئيس مركز ومدينة سنورس اعمال التطوير والصيانة بطول الممشى السياحي لبحيرة قارون بنطاق قرى منشأة طنطاوى والسعيدية، حيث يتم تطوير وترميم الممشى السياحي على شاطئ بحيرة قارون وطلاء أعمدة الإنارة ،وأعمال تشجير وطلاء بلدورات الطريق، بالإضافة إلى رفع المخلفات والأتربة على جانبي الطريق، بالإضافة إلى تنفيذ حملات للنظافة العامة ورفع المخلفات بطريق البحيرة ومنطقة مفارق كمال بركات.

وقام قسم التشجير وتحسين البيئة بالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى الواقعة على الممشى السياحي، بتنفيذ حملة لتشجير الطريق السياحي وتم خلالها غرس الأشجار الجديدة بجانب الممشى السياحي، بالإضافة إلى ري الأشجار التى تمت زراعتها خلال الفترة الماضية.

إستمرار أعمال التطوير والصيانة بطريق بحيرة قارون السياحي …

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية بالقرى على جانبي الطريق السياحي، بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير والصيانة، مع المتابعة الميدانية للطرق ورفع كفاءتها بصفة مستمرة حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى بقرى المركز.وتفقد رئيس المركز أعمال الرصف ورفع كفاءة الكورنيش وتركيب البلدورات والأرصفة، وأعمال الإنارة، بطول الطريق على الساحل الجنوبي لشاطئ بحيرة قارون حتى تقاطع طريق القاهرة الفيوم، موجها بسرعة إنهاء جميع الأعمال، وعمل رصيف بطول الطريق في الجهة المقابلة للبحيرة، ومتابعة أعمال الإنارة أولاً بأول، وصيانة كورنيش البحيرة حتى يكون بالمظهر اللائق أمام زوار المحافظة.

وأكد رئيس مركز ومدينة سنورس، على ضرورة تنفيذ أعمال الرصف طبقاً للاشتراطات الهندسية المطلوبة، ومراعاة المقاييس الفنية في جميع الأعمال التي يجري تنفيذها، مع ضرورة الارتقاء بمستوى النظافة لظهور هذه المنطقة السياحية بالمظهر الحضاري اللائق، مشدداً على عدم السماح بإجراء أي أعمال حفر بالشوارع أو الطرق التى يتم رصفها حفاظاً على المال العام.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد عقد اجتماعا بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، لمناقشة كافة المعوقات المتعلقة بأعمال رصف الطري السياحي جنوب بحيرة قارون بطول 60 كيلو متر وإنارته بالكامل.

ووجه محافظ الفيوم وجه بضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية خلال أعمال الرصف، فضلاً عن الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين كافة القطاعات المعنية خلال تنفيذ الأعمال، للإنتهاء من توصيل كافة مرافق البنية التحتية قبل البدء في أعمال الرصف، حتي لا تتعارض أعمال القطاعات مع بعضها البعض، موجهاً بإعداد محضر تنسيقي معتمد بهذا الشأن، حفاظاً على المال العام.

ولفت "الأنصاري" إلى أهمية عمل مطبات تهدئه "هوائية" قبل المطبات الرئيسية عند التقاطعات بمداخل القرى والعزب ووضع لافتات إرشادية بطول الطريق حفاظاً على سلامة المارة وتجنباً للحوادث، لافتاً إلي ضرورة التنسيق مع مسئولي الكهرباء لإنارة الطريق بالشكل الحضاري اللائق.