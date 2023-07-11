باريس سان جيرمان يستهدف أوسيمين من نابولي

بدأ باريس سان جيرمان الفرنسي التحرك من أجل تدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، واقتراب الفرنسي كيليان مبابي من اللحاق به، عقب أزمة التصريحات الأخيرة.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن النادي العاصمي يضع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

وأشارت إلى أن البي أس جي يستهدف اللاعب منذ الميركاتو الماضي، لكن تمسك إدارة الفريق الجنوبي باللاعب حال دون اتمام الصفقة.

ويرصد باريس سان جيرمان ما يقترب من 150 مليون يرور من أجل اتمام الصفقة، خاصة وأن هناك عدد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب النيجيري.

وأوضح دي لورينتس، رئيس نابولي، في تصريحات له عبر شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، صباح اليوم، الثلاثاء، أن النادي العاصمي يعد الفريق الوحيد الذي يمكنه ضم أوسيمين، بسبب ارتفاع قيمته اللاعب المالية، والمطالب التي يريدها الفريق من وراء هذه الصفقة.

الجدير بالذكر أن أوسيمين قدم مستويات قوية مع نابولي خلال الموسم الماضي، مما ساهم بحصول الفريق على لقب الدوري الإيطالي.