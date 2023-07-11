ضبط شخصين بالقاهرة مُتهمين بترويج بيع الأسلحة النارية والبيضاء

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقاهرة لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم ترويج الأسلحة النارية والبيضاء .. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية) بإنشاء صفحه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"يقومان من خلالها بالترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على(فرد خرطوش - ١٠ قطع أسلحة بيضاء "مطواة" - هاتف محمول - دراجة بخارية بدون لوحات معدنية"ملك وقيادة أحدهما").

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفا بإنشائهما للصفحة المشار إليها بقصد الترويج لبيع الأسلحة المضبوطة بحوزتهما على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرةقسمى شرطة (أول وثان أسيوط)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 42 قطعة سلاح ناري بدمياط

ضبط عدد (42) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن(9 بنادق آلية–

12 بندقية خرطوش–2 طبنجة –19 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (36 متهم"لعدد 25 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (19) قضية"إتجار"فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (23 متهم"لعدد 18منهممعلومات جنائية").

تنفيذ عدد (458) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويشن رجال وزارة الداخلية يومياً حملات مُكبرة هدفها ضبط كافة أنواع الجرائم والمجرمين ومُخالفي القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وتسعى الوزارة لتكثيف جهود القبض على المُتهمين المتورطين في جرائم البلطجة وغيرها من أنواع الجرائم التي من شأنها تعريض سلامة المواطنين للخطر، وتُساهم تلك الجهود إيجابياً في شعور المواطنين بالأمن والأمان.