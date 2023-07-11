الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الخارجية تستقبل وفداً من الطلاب البلجيكيين المهتمين بالعلاقات الدولية

بوابة الوفد الإلكترونية

استضافت وزارة الخارجية وفداً من الطلاب من الرابطة الملكية لمؤتمر الدارسين الجامعيين ببلجيكا والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة ضمن جولته الدراسية الخارجية.

txt

وزارة الخارجية التشيكية تبحث الوضع في روسيا

txt

وزارة الخارجية تعلن عن نقاط إجلاء المصريين من السودان

 ونظمت وزارة الخارجية لقاء موسعاً للوفد الزائر بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع للوزارة وذلك بمشاركة السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والسفير وليد حجاج مدير المعهد.

 

وحضر الوفد اللقاء برفقة السفير البلجيكي بالقاهرة فرانسوا كورنيه ديليزوس ورئيس وقيادات الرابطة الملكية للدارسين الجامعيين ببلجيكا والمعروفة بإسم "كونفرانس أوليفان دي بلجيك".

 

وقام السفير إيهاب نصر بإطلاع الوفد الزائر على المحاور الأساسية للسياسة الخارجية المصرية وللأولويات الدبلوماسية لوزارة الخارجية إلى جانب مجمل أوجه علاقات مصر مع شركائها في القارة الأوروبية بما في ذلك مرتكزات العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر وبلجيكا. 

 

كما تناول السفير وليد حجاج مع الوفد الدور الذي يقوم به معهد الدراسات الدبلوماسية في تدريب وتأهيل الملحقين الدبلوماسيين الجدد المنضمين إلى الوزارة وكذا مختلف العلاقات التعاونية التي تربط بين المعهد والمعاهد والأكاديميات الدبلوماسية النظيرة له على مستوى العالم.

 

وقد أشاد السفير البلجيكي من ناحيته بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا وخاصة على صعيد التنسيق السياسي والتبادل الإقتصادي، معبراً عن إعتزازه بتوافر هذه الفرصة لتعريف الوفد الطلابي الزائر بمرتكزات السياسة الخارجية المصرية والدور النشط الذي تضطلع به مصر على الساحة الدولية وكذا من أجل إرساء دعائم الأمن والإستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

 

تجدر الإشارة إلى أن الرابطة الملكية لمؤتمر الدارسين الجامعيين ببلجيكا تأسست عام 1954 وتهدف إلى تعريف طلاب الدراسات العليا في بلجيكا بالحياة العامة والعمل السياسي على الصعيدين الوطني والدولي، وتنظم الرابطة جولة خارجية لدارسيها كل عام إلى إحدى دول العالم للقاء والمسئولين والسياسيين والشخصيات العامة بها والتعرف على سياستها الخارجية.

مواد متعلقة

وزارة الخارجية تعلن عن نقاط إجلاء المصريين من السودان

شباب منحة ناصر للقيادة الدولية في ضيافة وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية الروسية تنهال بالانتقادات على مجموعة السبع

وزارة الخارجية تنظم زيارة عمل لسفراء الدول اللاتينية إلى الفيوم

بريطانيا.. وزارة الخارجية تُعلن إجلاء 1888 شخصًا من السودان

وزارة الخارجية تتابع الحفاظ على سلامة المصريين في الخارج

وفاة شخصين وإصابة 12 في انفجار قرب وزارة الخارجية الأفغانية
الجريدة الورقية