الغربية تنتهي من إنشاء 8 نقاط إسعاف بقري " حياة كريمة "

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن انتهاء محافظة الغربية من بناء وتطوير ورفع كفاءة ٨ وحدات إسعاف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز زفتى وذلك بإجمالي تكلفة ١٨ مليون جنيه.

وأوضح رحمي أن الأعمال شملت إنشاء نقطتين إسعاف بقريتي بشبراملس وتفهنا العزب إلى جانب تطوير ورفع كفاءة ٦ نقاط أخرى، وذلك ضمن خطة المبادرة لتوفير خدمة الإسعاف للمواطنين بشكل أسرع داخل قرى حياة كريمة.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١.

حيث يتم تنفيذ ٨٧٤ مشروع داخل (٥٤) قرية و (٨٨) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنيه.