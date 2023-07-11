رئيس نابولي يكشف مستقبل أوسيمين

كشف دي لورينتس، رئيس نابولي الإيطالي ، عن مستقبل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد المفاوضات القوية التي حدثت من باريس سان جيرمان مع اللاعب.

وأكد لورينتس في تصريحات نشرتها مجلة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن باريس سان جيرمان يعد النادي الوحيد القادر على تحمل شراء أوسيمين.

وأوضح أن في حالة ناصر الخليفي، رئيس نادي البي أس جي، دفع 200 مليون يورو أو عرض قريب من هذا المبلغ فإنه سيوافق على رحيل اللاعب لباريس.

تصريحات رئيس نابولي

علق دي لورينتس على مستقبل فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث قال: "الفريق الوحيد الذي يمكنه تحمل تكلفة شراء المهاجم النيجيري هو باريس سان جيرمان".

وأضاف: " سننتظر عرض باريس الرسمي ومن ثم نقيم الوضع، لكن في حالة أراد ناصر الخليفي دفع 200 مليون يورو أو مبلغ قريب من ذلك".

الجدير بالذكر أن نابولي أراد الحصول على 150 مليون يورو من الفريق الذي يريد التعاقد مع فيكتور، لكن الأندية التي تريد التعاقد مع اللاعب لم يقدموا مقابل مادي أكثر من 100 مليون يورو.