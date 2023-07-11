أحمد حسن: أندرلخت تواصل معي بشأن إبراهيم عادل

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق تلقيه استفسارا من نادي أندرلخت البلجيكي حول إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي، بعد ما قدمه من مستويات مميزة في بطولة أفريقيا للشباب.



أكد أحمد حسن، في تصريحات إذاعية أن نادي أندرلخت أستفسر منه حول إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي بعد ظهوره بشكل مميزة في كأس أمم افريقيا للشباب.





موهبة





وتابع قائد منتخب مصر الأسبق، أن الصحف البلجيكية تحدثت عن موهبة إبراهيم عادل، وما قدمه مع منتخب مصر الأولمبي في كأس أفريقيا لتحت 23 عاما.



وواصل، أن إبراهيم عادل لديه الامكانات للنجاح في أوروبا لأن مستواه يتطور أيضًا سيكون له شأن كبير حال انتقال للعب خارجيا.



وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024 ، بعد حصوله على الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للشباب بعد الخسارة أمام المغرب بهدفين لهدف.



وفاز إبراهيم عادل بجائزة أفضل لاعب في بطولة أفريقيا للشباب بعدما ساهم مع الفراعنة في الوصول إلى المباراة النهائية.

