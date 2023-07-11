يُواصل قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية جهوده وتمكن خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبطقضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:ضبط قضية .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2053) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (199) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية –تزويرالمستندات": ضبط عدد (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ضبط موظف تربح من عمله لتكوين ثروة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف – مقيم بمحافظة كفر الشيخ)لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسباً غير مشروع بالمخالفة للقانون، وقيامهبمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروععن طريق (شراء وحدة سكنية وتأسيس إحدى الشركات وشراء السيارات)وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (3 مليون جنيه).

وقامت السلطات المهنية بإتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المُتهمين المُخالفين للقانون في كافة أرجاء الجمهورية.