مسؤول إيطالي يدعو لإعادة النظر في عقيدة دفاع الاتحاد الأوروبي والناتو

شدد ستيفانو بونتيكورفو رئيس مجموعة "ليوناردو" الإيطالية للصناعات الدفاعية، على الحاجة إلى إعادة النظر في عقيدة دفاع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وقال بونتيكورفو، في المؤتمر الدولي "مستقبل الغرب في عالم مجزأ" الذي نظمه معهد آسبن الإيطالي في السفارة الإيطالية بواشنطن، "أظهرت الحرب في أوكرانيا أن عوامل مثل الدفاع الجوي والمدفعية والدبابات لا تزال تلعب دورها".



وتابع "واقع درامي يتطلب إعادة النظر في عقيدة الدفاع الأوروبية وحلف شمال الأطلسي، التي تم تصورها ومشاركتها على مستوى الاتحاد الأوروبي قبل الحرب في أوكرانيا: هناك حاجة إلى تحول سريع ليس فقط في السياسات، ولكن أيضًا في عمليات الإنتاج في صناعة الدفاع، الذين سيُطلب منهم نشر أنظمتهم بشكل أسرع، وتجديد المخزونات بشكل أكبر، وتوفير التدريب والصيانة بمعدل متزايد باستمرار".



وأشار إلى أنه "من أجل إجراء هذا الانتقال، فإن دعم جميع الجهات الفاعلة المشاركة في العملية ضروري، وذلك لضمان رؤية طويلة الأجل للمتطلبات التي ستكون مطلوبة من هنا إلى عشر سنوات قادمة"، مضيفا "يمكن لأوروبا، ككل، تخصيص ما يقرب من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الاجتماعي، لأن هناك دولًا أخرى، مثل الولايات المتحدة، تنفق على أمنها ودفاعها".



ولفت إلى أن "اليوم هذا رفاهية لا يمكن تحملها، على الأقل ليس بنفس الشروط: في العام الماضي وحده، أنفقت أوروبا 320 مليار يورو على الدفاع، وهو أعلى رقم منذ الحرب الباردة"، مؤكدا على الحاجة إلى إصلاح مستويات صنع القرار الأوروبي.



وأضاف "أفكر في تعزيز وكالة الدفاع الأوروبية، ولكن ربما يلزم عمل المزيد: أعتقد أن الأزمة الأوكرانية توفر فرصة للتفكير في قفزة نوعية على المستوى الأوروبي"، مؤكدا على الحاجة إلى استثمارات فورية ومهمة في النظام الأمني الأوروبي.



وأكد "لا يمكننا الانتظار لمدة 20 عامًا لتمويل الاستثمارات في إصدار سندات اليوروبوندز: هذه الموارد مطلوبة على الفور"، مضيفا أن الحلول من هذا النوع "تحطم العقيدة".



وأردف قائلا "ومع ذلك، أعتقد أن القليل من البراغماتية الصحية يمكن أن تسمح لأوروبا بإحداث قفزة نوعية في قطاع نعرف أهميته فقط عندما نشعر بالحاجة".