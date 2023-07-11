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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

المصريين بالخارج يطلقون مبادرة “مصر أم الدنيا” للترويج السياحي

مبادرة للمصريين بالخارج
مبادرة للمصريين بالخارج

أطلق جروب الجسر المصري والمصريين في الخارج، مبادرة “مصر أم الدنيا” بهدف  الترويج السياحي، وذلك بتشجيع المصريين من كل انحاء ألعالم لقضاء الاجازة في مصر ومعرفة الأماكن المتميزة بالدولة، وابراز الشخصيات المصرية المتميزة في الخارج والترحيب بهم على أرض الوطن.

 

وبدوره أكد نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، وعضو جروب الجسر المصري والمصريين في الخارج، أن المباردة هدفها تنشيط السياحة بمصر، وتشجيع المصريين من كل انحاء ألعالم لقضاء الاجازة في مصر، وإبراز معالم مصر الجميلة للخارج لكافة دول العالم لكي يجيئوا لزيارة الوطن.


وأضاف “زنفل”، في تصريحات خاصة للوفد، “طبعا المبادرة ستكون ممتدة الي نهاية فترة الاجازات و لما بعد ذلك أيضًا، وسوف يتم نشر الصور في مصرعلي كل وسائل التواصل الاجتماعي لكي يراها كافة دول العالم وبالتالي يتم جذبهم لقضاء أجازاتهم داخل مصر الحبيبة”.

 

وتابع: “ المبادرة جاءت من منطلق وطنى الهدف منه الترويج للسياحة، فقط تحرك العديد من المغتربين للعمل من اجل تنشيط السياحة فى بلدهم بوسائل مختلفة اكثرها شيوعا مشاركة الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تظهر سحر الأماكن السياحية والأمان فى مصر”.

 

وكان نشأت زنفل، قد صرح بأن مؤتمر «المصريين بالخارج»، يعد نموذج ناجح للمرة الرابعة على التوالي، لجمع المصريين من عدة دول على أرض الوطن الأم، وفتح آفاق المناقشة والتعارف فيما بينهم، ونتج عنه تواصل دائم لتنفيذ توصيات ونتائج المؤتمر.

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