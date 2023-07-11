تواصل الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة..وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏91233مخالفة مرورية متنوعة.

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تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق ..فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (91233) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(31859) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1224) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(22) مخالفة موقف عشوائى.

(5) مخالفاتلشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

إصابة 16 شخصاً في حادث سير بجمصة

على جانب آخر، تعرض 16 عاملًا للإصابة في حادث تصادم على الطريق الدولي بجمصة أمام إسعاف الكسارة، في الدقهلية، وذلك بعد اصطدام سيارة ربع نقل تحمل العمال مع سيارة نقل أخرى، ما أدى إلى انقلابها.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من شركة النجدة إلى مأمور قسم جمصة ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل واخري على الطريق الدولي أمام إسعاف الكسارة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة العام .

وجار تحرير محضر بالحادث، والعرض على النيابة العامة التى طلبت من الفحص الفني معاينة الحادث، وعمل تقرير عن المتسبب فى الحادث

وفي سياقٍ مٌتصل، لقي طفل مصرعه وأصيب 14 شخصا بينهم 5 أطفال في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود جثة ومصابين.

علي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وفاة طفل وإصابة 14 مواطن بينهم 5 أطفال، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.