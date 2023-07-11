كابتن طائرة يُنزل 20 راكبًا بسبب أوزانهم| شاهد

تعرض ركاب إحدى الطائرات لموقف "غريب" ، بعدما طالب كابتن طائرة يُنزل 20 راكبًا بسبب أوزانهم، لأن الطائرة ثقيلة ولا تستطيع الإقلاع.

أثار طلب كابتن الطائرة، الدهشة والقلق لدى ركاب الطائرة في إسبانيا:

وقال كابتن الطائرة: " شكرًا لوجودكم معنا؛ بسبب الكثير منكم فإن وزن الطائرة ثقيل جدًا اليوم، ثقل هذه الطائرة يأتي أيضًا مع وجود مدرج إقلاع قصير نسبيًا، هنا في لانزاروت وهبوب محتمل للرياح في الوقت الحالي، أعني أنه مع الظروف البيئة الحالية هنا في لانزاروت، فإن الطائرة ثقيلة جدًا في الوقت الحالي بحيث لا يمكنها الإقلاع".

وتابع:" ربما تتسألون ما الذي سيحدث تاليًا، ولماذا أخاطبكم أنا الآن، في الحقيقة تكلمت مع إدارة العمليات في شركة "إيزي جيت"، بالطبع لحل مشكلة ثقل الطائرة هو جعلها أخف قليلًا، إذا كان هذا ممكنًا أود أن اسأل إذا كان هناك 20 متطوعًا، يختارون عدم السفر إلى ليفربول هذه الليلة".

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالميًا بنسبة 23%:





يشتكي الجميع من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالميًا، والسبب يكمن في قلة عدد الطائرات، بحسب دراسة أجرتها شركة التأمين الألمانية "Allianz Trade".

أسعار تذاكر الطيران:

أكدت الشركة الألمانية، أن المُصنعين يتعافون ببطء من الركود في عمليات التسليم منذ عام 2020، ولن يصلوا إلى مستوى ما قبل الأزمة العالمية البالغ نحو 1600 طائرة ركاب جديدة في العام الحالي أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار التذاكر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ارتفعت بمعدل 23%، مع توقعات بزيادة ارتفاعها حتى نهاية عام 2023، بسبب قلة الطائرات.

شاهد.. لن تصدق.. إجازة أسبوعين في سويسرا وإيطاليا بـ45 جنيهًا:

للسفر سبع فوائد، والكثير منا يحلم بالسفر للخارج لقضاء إجازة، ولكن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة التي لا نستطع تحملها، تقف عائقًا أمامنا.

لكن فى مصر عام 1952، كان من الممكن أن تقضى أسبوعين فى سويسرا وإيطاليا بـ45 جنيهًا فقط.

نشرت صفحة أهل مصر زمان على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة إعلان لشركة سياحة فى مصر، ويظهر فيه أسعار الرحلات وأماكن السفر ومدة الإقامة.

أوضح الإعلان أنه يوجد 16 رحلة إلى أوروبا بأسعار خيالية، ومدة الإقامة 14 يومًا والأسعار تتراوح من 50 إلى 80 جنيهًا، ويشمل ذلك الإقامة كاملة فى الفنادق والسفر بالسكة الحديد.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

شاهد الفيديو: