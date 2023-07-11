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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع.. والدولار ينخفض وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

الذهب العالمي
الذهب العالمي

صعدت أسعار الذهب العالمية مع انخفاض الدولار خلال جلسة تعاملات، اليوم الثلاثاء، لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي).

 

أسعار الذهب

 

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية  بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1928.99 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1934.60 دولار للأونصة.

 

واقترب الدولار من أدنى مستوى له في شهرين مع احتمال خفض أسعار الفائدة، ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأجنبية، ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.27 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.5% إلى 931.40 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1247.28 دولار للأونصة.

 

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11- 7 - 2023 في سوق الصاغة

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انخفاض أسعار الذهب.. فرصة للمخطوبين

 

أسعار الذهب فى مصر:

 

أسعار الذهب

 

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 11 يوليو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ارتفاعاً بنحو 20 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2150 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية. 

 

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

 

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط  سعرعيار "21" عند سعر 2170  جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعرعيار "24" مستوى 2497 جنيهًا، فيما بلغ متوسط  سعرعيار "22" مستوى 2289 جنيهًا.

 

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1872 جنيهًا، في حين بلغ متوسط  سعرعيار "14" سعر 1456 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "12" مستوى 1248 جنيهًا،  بينما بلغ متوسط  سعرعيار "9" مستوى 936 جنيهًا  وحققَّ سعر الجنيه الذهب 17480 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1936 دولارًا للأوقية.

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