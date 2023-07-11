جامعة 6 أكتوبر تكرم أعضاء هيئة التدريس المنشورة أبحاثهم دوليا

كرمت جامعة 6 أكتوبر أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة ممن لهم بحوثًا نشرت دوليًا خلال الفترة الماضية، تحت رعاية الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور جمال سامي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إيمان العزيزي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

أهمية البحث العلمي

وأكد الدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر، خلال الاحتفالية على أهمية البحث العلمي بشكل عام والنشر الدولي بشكل خاص وذلك لوضع الجامعة في مكانها الصحيح والمستحق، لكونها جامعة تعليمية بحثية تمكن الخريج من الحصول على فرص عمل جيدة في سوق العمل.

معامل تأثير قوي وعالي

ووجه رئيس الجامعة العمداء بضرورة الإهتمام بملف النشر الدولي وتصنيف الجامعة ، مشيرًا إلى أن الجامعة هي ثاني جامعة خاصة على مستوى الدولة تحصل على معامل تأثير قوي وعالي خلال العام الجامعي الحالي، مؤكدًا علي أن الجامعة لديها اكثر من ٦٥٠ بحث علمي، ومن المقرر تدشين مجلة علمية خلال الفترة القادمة.

وأشادت الدكتور إيمان العزيزي، بالمجهود المبذول في الفترة الماضية فى مجال الدراسات العليا والأبحاث العلمية فى مختلف كليات الجامعة، مشيرة إلى أن العام الجامعي الحالي والماضي شهد كثيرا من حركة الترقيات والنشر الدولي .