الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة صب لبن بالقدس المحتلة اليوم وتسليمه للمستوطنين الإسرائيليين.

وأكدت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء، إن هذه الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المنزل من العائلة التي تقيم فيه منذ العام 1953 تأتي في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بما في ذلك إرغامها لأبناء الشعب الفلسطيني على هدم منازلهم ومنشآتهم بحجة عدم وجود ترخيص لإفراغ القدس المحتلة من أبنائها كما يحدث بشتى الأساليب خصوصًا في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح.

ودعت الأمانة العامة في بيانها، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته للتدخل الفوري لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية المستمرة لإشعال دوامة العنف في المنطقة، كما دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك لإيجاد آلية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

