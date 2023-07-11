الجيش السوداني يكبد الحركة الشعبية خسائر فادحة في منطقة النيل الأزرق

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه كبد الحركة الشعبية خسائر فادحة، في منطقة النيل الأزرق، فيما ازدادت الأمور تعقيدًا في البلاد مع دخول الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، على خط المواجهة الدامية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت القوات المسلحة السودانية على صفحتها في "فيسبوك"، إنها "تدحر متمردي الحركة الشعبية قيادة التمرد جوزيف توكا، وتكبدهم خسائر كبيرة في منطقة النيل الأزرق العسكرية محلية الكرمك، وتستلم منهم عتادا وسلاحا وتقتل العشرات".

وتعد الحركة أحد أبرز الفصائل المسلحة في السودان، وسبق أن وقعت مع الحكومة السودانية الانتقالية في مارس 2020 إعلان مبادئ، قضى بالوقف الشامل لإطلاق النار مع الجيش، برعاية جنوب السودان.

لكن الجيش أعلن قبل أسابيع أن قواته تعرضت لـ"هجوم غادر" من الحركة الشعبية.

قمة إيجاد:

يأتي ذلك بوقت استضافت فيه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد" لبحث الأزمة السودانية.

وحثت طرفي الصراع على وقف فوري لإطلاق نار غير مشروط، مؤكدة أن اجتماع قمة إيغاد يشارك الأهداف التي يسرتها السعودية والولايات المتحدة للوصول إلى حل سياسي.

ولم يشارك وفد الجيش السوداني على الرغم من تواجده في أديس أبابا، في جلسات القمة احتجاجا على رئاسة كينيا للجنة الرباعية.

وتوقفت الشهر الماضي المحادثات التي استضافتها جدة برعاية السعودية والولايات المتحدة، وقالت مصر إنها ستستضيف قمة منفصلة لجيران السودان في 13 يوليو لبحث سبل إنهاء الصراع.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأدّى النزاع الى أكثر من 2800 قتيل ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، خصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها، إضافة إلى إقليم دارفور حيث حذّرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" والنزاع فيه يتّخذ أكثر فأكثر أبعاداً عرقية.

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