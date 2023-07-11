شيخ الأزهر: طاجيكستان لها سجل مشرف في تاريخ الثقافة الإسلامية

خلال استقباله السفير الطاجيكستانى ..

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن طاجيكستان لها سجل مشرف وبصمة بيضاء في تاريخ الثقافة الإسلامية، وندين لعلمائها ورموزها بالفضل في تعزيز التراث الإسلامي والعلوم الإسلامية، مؤكدًا استعداد الأزهر الشريف لزيادة عدد المنح الدراسية المخصصة لأبناء طاجيكستان، وإلحاق الأئمة الطاجيكيين بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لرفع وصقل مهاراتهم في التعامل مع مختلف القضايا المعاصرة وفقًا لمنهج دراسي معد من خلال نخبة من أساتذة وعلماء الأزهر.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلته اليوم بمشيخة الأزهر. ضراب الدين القاسمي، سفير طاجيكستان لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر وطاجيكستان.



أضاف فضيلة الإمام الأكبر "نعتز بالعلاقة الوطيدة التي تربط الأزهر وطاجيكستان، تلك العلاقة التي توطدت عبر العصور ونعمل على تعزيزها من خلال استقبال الأزهر لأبناء طاجيكستان للدراسة في معاهده وجامعته .

مشير الى أنه يبلغ عدد الطلاب الطاجيكيين الملتحقين بجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية ٣٧٨ طالبا وطالبة، يدرسون في مختلف المراحل التعليمية في الأزهر، من بينهم ٥٦ طالبا وطالبة على منح دراسية".



من جانبه، أكد سفير طاجيكستان اعتزاز دولة طاجيكستان قيادة وشعبا وحكومة، بعلاقتها بالأزهر الشريف، باعتباره محورًا عالميًا لنشر المنهج الإسلامي المعتدل، والتعاون المثمر بين الأزهر والمؤسسات العلمية والثقافية في طاجيكستان، والذي يتمثل في تبادل الطلاب والأساتذة والباحثين.

طاجيكستان في أمس الحاجة لمناهج الأزهر الشريف.



قدم سفير طاجيكستان دعوة لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة البلاد، مؤكدًا أن الشعب الطاجيكي ينتظر هذه الزيارة بشغف كبير، معربًا عن تقدير بلاده لاستقبال أبناء طاجكستان للدراسة في الأزهر الشريف، لتلقي العلوم الإسلامية الوسطية من منبعها الأصيل، ودراسة المناهج التي تراعي الواقع المعاصر، مؤكدًا أن طاجيكستان في أمس الحاجة لمناهج الأزهر الشريف.

يذكر ان الشباب المشاركين في فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام قاموا بزيارة مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك للاطِّلاع على جهود المنظمة الدوليَّة في تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين.



أعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مقر الأمم المتحدة في جنيف، معربين عن أملهم في أن تُسهمَ جهود المنظَّمات الدولية ومحبي السلام وصنَّاعه حول العالم في إنهاء الحروب والصراعات، موجِّهين الشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في فعاليات المنتدى والاطِّلاع على جهود تعزيز السِّلم والتَّعايش الإنساني.

وتستمر فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، التي تنعقد بالشراكة بين مجلس حكماء المسلمين ومؤسسة روز كاسل ومجلس الكنائس العالمي، التي انطلقت ٦ يوليو الجاري وتنتهي في ١٤ من نفس الشهر، وذلك بهدف تأهيل جيل من الشباب قادر على المساهمة بشكل فاعل في صناعة السلام، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.