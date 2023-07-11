توريد 534.9 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن ما تم توريده اليوم الثلاثاء من الأقماح بلغ ٢٧١ طن و ٤٠٦ كيلو قمح، ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٤٩٢٦ طن و ٥٥٨ كيلو قمح.

أوضحت وكيلة وزارة التموين، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف، والمسئولين عن ادارتها، استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف، بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الإستخدام.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.