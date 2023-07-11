التعداد السكاني للمصريين 123.7 مليون في عام 2032

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل الإنجاب الكلي في عام 2020 على مستوى الجمهورية، بلغ 2.85 طفل لكل سيدة وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021 والذى انخفض مقارنة بمعدل إنجاب قدره 3.5 طفل لكل سيدة وفقًا لبيانات المسح السكاني الصحي عام 2014.

متوسط أعمار المصريين:

وأضاف أن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور بلغ 69 عامًا، وللإناث 73.5 عام 2023.

توقعات عدد المصريين في 2032

ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 123.7 مليون في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة، ويصل إلى 146 مليون عام 2042، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 116.7 مليون عام 2032، ويصل إلى 126.5 مليون عام 2042.

معدل المواليد والوفيات في مصر:

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل المواليد في مصر انخفض من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.2 لكل ألف نسمة عام 2022.

وارتفع معدل الوفيات من 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.2 لكل ألف نسمة عام 2021 بسبب جائحة كورونا ثم انخفض مرة أخرى ليصل 5.8 لكل ألف نسمة عام 2022.

وانخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021 ثم ارتفع مرة أخرى لتصل 15.4 لكل ألف نسمة عام 2022.

وبلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 30.1 مليون نسمة، من بينهم 25 مليون نسمة من الذكور، 5.1 مليون نسمة من الإناث.

معدل البطالة بين المصريين:

وبلغ معدل البطالة 7.2٪ عام 2022، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 18.4٪ مقابل 5.0٪ بين الذكور.