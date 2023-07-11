ضبط 324 قضية مخدرات و165 قطعة سلاح نارى

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(324) قضية مخدرات ، (165)قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84230) حكم قضائى متنوع.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (324) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (357) متهمضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (130,672 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (87,850 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرووزنت (33,610 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,476 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,275 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكسوزنت (4,045 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,581 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (370 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (220 جرام).

عدد (2501) قرص مخدر.

ضبط 20 بندقية و4 طبنجات في حملة أمنية

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (165قطعة سلاح نارى بحوزة150متهم).. وذلك على النحو التالى:

(20) بندقية آلية .

(23) بندقية خرطوش .

(4) طبنجات.

(118) فرد محلى.

(348) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

ضبط (226) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84230) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(356) حكم جناية.

(27036) حكم حبس جزئى.

(4566) حكم حبس مستأنف.

(41457) حكم غرامة.

(10815) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (36) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (279) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21838) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.