محافظ الشرقية: نعمل للصالح العام وتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة بشوارع مدينة الزقازيق، للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ اعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التجهيزات اللازمة لرصف وتطوير شارع القومية، وامتداد شارع المشير أحمد اسماعيل (الأمن الغذائي)، وذلك بعد أن تم إزالة الجزيره الوسطى ونقل محولات الكهرباء وكبائن التليفونات ورفع البالوعات ووضع طبقات الأساس تمهيداً لأعمال الرصف، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال والزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة، تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن، وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما شملت جولة المحافظ بمدينة الزقازيق، تفقد عدد من الشوارع الجانبيه بمنطقة المعهد الفني التجاري، ليصدر توجيهاته لرئيس حي ثان بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وجه محافظ الشرقية، رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان بسرعة البدء في تطوير وتجميل شارع أحمد ماهر لإعادة الوجه الجمالي والحضاري له، قائلاً : أننا جميعاً نعمل للصالح العام وتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وحرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المواطنين، والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في اعمال التطوير الجارية بالمدينة، والمتابعة المستمرة ليلا ونهارا للشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.