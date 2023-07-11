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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الدفاع المدني يسيطر على حريق هائل بأحد الكافيهات بحي النور بشرم الشيخ

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 سيطرت قوات الدفاع المدني والإطفاء على حريق هائل اندلع في أحد الكافيهات وعدد من المحلات التجارية بمدينة شرم الشيخ، وذلك قبل امتداد ألسنة اللهب للعمارات المجاورة.

 تلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا يفيد اندلاع حريق هائل في كافيه " أم كلثوم " وعدد من المحلات الخشبية المجاورة.

 وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لموقع الحريق وتم إخلاء السكان في العمارات المجاورة للحريق.

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السيطرة على حريق داخل مصنع لتعبئة الغاز بالشرقية

 تسريب غاز من أحد الأسطوانات:

 وقال شهود عيان إن الحريق اندلع نتيجة تسريب غاز من أحد أسطوانات البوتاجاز وساعد ارتفاع درجة الحرارة مع الرياح على سرعة الاشتغال خصوصًا أن الكافية خشبي وكان يوجد معرض ملابس.

 وقد انتقل لموقع الحريق اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء رماح هاشم، ورئيس مدينة شرم الشيخ.

 ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بين الأفراد وتم إخلاء سكان العمارات المجاورة للحريق تحسبًا لامتداد ألسنة اللهب.

 وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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