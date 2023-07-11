اليوم العالمي للسكان.. مصر تسابق الزمن في الزيادة السكانية

يحتفل سكان العالم باليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وذلك بعد الاحتفال به لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1989 من وحى يوم 11 يوليو 1987، الذي وصل فيه عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة تقريبًا.

حيث أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أن العالم يحتفل اليوم بـ"اليوم العالمي للسكان"، وهو فعالية سنوية، الهدف منها تنمية الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان.

وأضافت أنه من أكبر التحديات التي تواجهها مصر هو الزيادة السكانية المتسارعة، حيث يبلغ تعداد سكان مصر الحالي، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 105,161,967 نسمة.

الرئيس السيسي يتحدث عن تأثير الزيادة السكانية

وتابعت: تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2023 عن تأثير الزيادة السكانية، قائلا: "بتلوموني وتلوموا الحكومة.. انتوا بتتكلموا في زيادة 2 مليون.. طب في 10 سنين 20 مليون.. طب إحنا مواردنا زادت أولا علشان تكفي قبل الـ 20 مليون.. طب لما ييجوا.. مش لهم طلبات في كل شيء.. أغذية ومدارس ومستشفيات ووظائف".

واستطردت: وقال عندما افتتح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة في ديسمبر 2022، إن النمو السكاني سيأكل الدولة.. "هل يرضي ربنا كنا من 100 سنة، حاجة والوضع الحالي حاجة تانية".

ولفتت إلى أن لجنة القضية السكانية من ضمن لجان الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي وتناقش عدة أمور: