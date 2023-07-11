علاج سنيورة بالخارج لخطورة حالتها

طفلتى سنيورة عمرها 9 سنوات منقولة إلى الصف الثالث الابتدائى تم اكتشاف مرضها بعد 4 شهور من ولادتها بتكسير مزمن بخلايا الدم الحمراء (انتلاليسيميا) وعلى أثره تم استئصال الطحال ولا تزال تحت المتابعة المستمرة بمستشفى بئر العبد التخصصى ورحلة علاجها على مدار 9 سنوات دون جدوى وتبين لنا أن علاج أنيميا البحر المتوسط لم يكن متوفراً داخل البلاد والمتاح فقط هو صرف بعض الأدوية المنشطة بشكل دورى بجانب ضخ الدم لجسم المريض إذا ظهر شحوب بالوجه وأصيب الجسم بالهزل وقد تفهمنا من أحد أساتذة أمراض الدم أن علاج أطفال هذا المرض فى هذه السن المبكرة متوفر بدول عديدة بالخارج، منها على سبيل المثال لا الحصر: السعودية، الأردن، كوريا الجنوبية، تركيا، سنغافورة، الهند، تايلاند، وحسبما أقرت الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية بحق الأطفال المعاقين غير القادرين فى العلاج بالخارج على نفقة الدولة، أناشد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مساعدتى بتحويل ابنتى سنيورة إلى القومسيون الطبى بمنطقة شمال سيناء للحصول على القرار اللازم لسفرها للعلاج بالخارج على نفقة التأمين الصحى (مدارس) بإحدى الدول التى وقعت مع مصر بروتوكول تعاون فى مجال علاج الأمراض المستعصية فأنا وأسرتى البسيطة نعانى من ضيق ذات اليد وإلى حين إنهاء هذا الإجراء أطالب بأن تظل صيدلية مستشفى بئر العبد التخصصى منفذ صرف الأدوية لابنتى دون غيرها من المنافذ الأخرى ولقرب هذا المستشفى من محال إقامتنا وحيث أعانى من بتر بالجانب الأيسر فوق الكوع وتلته إصابة أدت إلى تغير مفصل الحوض بالكامل.

أحمد حنفى مهنى محمد

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