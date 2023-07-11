عاجل
النواب يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بين مصر وقطر 8 مليار نسمة عدد سكان العالم فى يوليو و104.5 مليون نسمة سكان مصر إيمان البحر درويش.. مفاجأة في الصورة المتداولة لمرضه "تفاصيل"
الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

طرف صناعى يساعدنى على العمل

بوابة الوفد الإلكترونية

أبلغ من العمر 62 عامًا مريض سكر كنت أعمل فنى دوكو سيارات وأصبت فى حادث أدى إلى بتر الطرف الأيسر من فوق الكوع وتلاه تغير مفصل الحوض بالكامل، وكل ذلك وليس لى تأمين صحى وأحمل بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين ومعاشى التأمينى لا يزيد على 1200 جنيه شهريًا، ولى ثلاث بنات صغار أوسطهم «سنيورة» مريضة بأنيميا البحر المتوسط وأحتاج إلى تركيب طرف صناعى خفيف الوزن يتحمله جسدى الضعيف من ناحية، ومن ناحية أخرى ليساعدنى على عملى الجديد (سائق نصف نقل) بديلًا عن حرفتى السابقة التى كنا نتعايش منها أنا وأسرتى البسيطة، وأناشد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار مساعدتى لتركيب طرف صناعى على نفقة الدولة.

أحمد حنفى مهنى محمد

تليفون: 010178288005

العنوان: محافظة شمال سيناء بئر العبد - حى العمارات عمارة ٢٢ - مدخل «أ»

 

الجريدة الورقية