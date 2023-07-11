إيمان البحر درويش.. مفاجأة في الصورة المتداولة لمرضه "تفاصيل"

تصدرت صورة الفنان إيمان البحر درويش، مؤشرات البحث على “جوجل” بعدما نشرتها ابنته “أمنية”، لتكشف أن والدها في حالة صحية غير مستقرة.

ونشرت “أمنية” الصورة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، وعلقت قائلة: “سيشهد التاريخ إن ده بقى إيمان البحر درويش”.

ابنة الفنان إيمان البحر درويش:

وسائل التواصل الاجتماعي:

انتشرت الصورة على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية، وظهر إيمان البحر درويش وقد فقد شعره والكثير من وزنه وبملامح متغيرة.

وانقلبت وسائل التواصل الاجتماعي رأسًا على عقب بعد نشر الصورة، وتم تداولها بشكل واسع في الدقائق الأولى من نشرها على حساب أمنية بحر، داعين للنجم إيمان البحر درويش بالشفاء العاجل.

وجاءت بعض التعليقات على الصورة تناشد المسؤولين في نقابة الموسيقيين بتولي علاج المطرب الكبير إيمان البحر درويش، كما طالب البعض الآخر مجلس الوزراء متمثلًا في وزارة الصحة بعلاجه على نفقة الدولة.

أول رد من نقابة الموسيقيين على مرض إيمان البحر درويش:

قال محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في أول تعليق له على الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش، إن النقيب العام مصطفى كامل يسعى للوصول إلى أرقام تليفونية لأسرة إيمان البحر درويش حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة، وذلك بعدما كشفت ابنته عن صورة له على فراش المرض.

حقيقة مرض الفنان إيمان البحر درويش:

وتفاجئ رواد التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة الفنان إيمان البحر درويش على فراش المرض، بمنشور لشخص يدعى هشام إبراهيم، يؤكد أن ذلك ليس الحساب الرسمي لابنته.

وقام بنشر صورة منذ أشهر قليلة للفنان إيمان البحر درويش بجانب الطبيب المعالج له، من دون تغير ملامحه بشكل كبير.

من هو إيمان البحر درويش؟

ولد إيمان البحر درويش 18 مارس 1955

يعتبر واحدًا من مشاهير الطرب.

جده الفنان المصري سيد درويش الذي لقب بفنان الشعب.

عمل إيمان البحر على إعادة إحياء أعمال جده سيد درويش .

قدم الأعمال بطريقة ممتازة لاقت إعجابًا كبيرًا في أنحاء الوطن العربي كافة.

قدم الكثير من الأعمال الفنية وشارك في الكثير من الأعمال مثل تزوير في أوراق رسمية للراحل القدير محمود عبدالعزيز.