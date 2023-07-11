8 مليار نسمة عدد سكان العالم فى يوليو و104.5 مليون نسمة سكان مصر

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ان عدد سكان العالم بلغ 8.05 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2023 مشيرا الى ان 1.28 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدماً (تشمل المناطق الأكثر تقدمًا أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا / نيوزيلندا واليابان).ونحو 6.77 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدمًا (تشمل المناطق الأقل تقدماً جميع مناطق إفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا).



أشار الجهاز فى إحصائية أصدرها بمناسبة اليوم العالمي، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم بلغ 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ويبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050.

ولفت الجهاز الى ان مصر تقع في المرتبة الرابعة عشر عالمياً من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقياً والأولى على مستوى الدول العربية ،و يشهد عام 2023 تغيراً هاماً في ترتيب الدول من حيث عدد السكان حيث ترتقى الهند إلى المركز الأول وتتراجع الصين إلى المركز الثاني.

وبلغ معدل النمو السكاني على مستوى العالم 1.0 ٪ عام 2023، ويصل المعدل في الدول الأكثر تقدماً إلى 0.1 ٪ ويكون بالسالب فى دول مثل أسبانيا -0.1%، ألمانيا -0.04٪، في حين يرتفع المعدل في الدول النامية مثل النيجر 3.7%، الكونغو 3.2%.وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم 26.7 طفل لكل ألف مولود حي عام 2023، ينخفض هذا المعدل إلى 1.4 طفل لكل ألف مولود حي في دول مثل سلوفينيا وأيسلندا، في حين يرتفع المعدل إلى 70.6 طفل لكل ألف مولود حي في نيجيريا، 70.5 طفل لكل ألف مولود في سيراليون. وذلك وفقاً لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان

وبلغ متوسط معدل الإنجاب الكلي عام 2023 على مستوى العالم 2.3 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 1.5 طفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدماً وكذا يصل إلى 0.9 طفل في كوريا الجنوبية، طفل في سنغافورة، في حين بلغ 6.7 طفل في دولة مثل النيجر، 6.1 طفل في تشاد.

65٪ نسبة النساء المتزوجات اللاتـي يستخدمن أى وسـيلة لمنع الحمل في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2023، وترتفع تلك النسبة فى دول مثل النرويج ، تشيكيا والصين لتصل إلى 85% وتصل أدناها في تشاد وجنوب السودان بنسبة 8 %.

وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2023 على مستوى العالم 71 سنة للذكور، مقابل 76 سنة للإناث، وفى الدول الأكثر تقدماً 77 سنة للذكور، مقابل 83 سنة للإناث، وفي الدول الأقل تقدماً 70 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث، وفى الدول العربية 69 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث.

اشار الجهاز إلى حالة السكان في مصر وفقاً لبيانات الجهاز عام 2023 بالزيادة الطبيعية حيث ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 104.5 مليون نسمة في 1/1/2023 بزيادة قدرها 9.7 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.9 ذكر لكل 100 أنثى.

ولفت الجهاز الى ان محافظة القاهرة تعتبر أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2023.

ويعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9% فقط في بداية عام 2023 (وفقاً للهيكل العمرى لتعداد عام 2017)، وبلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2023.ط ،وبلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير 2023، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالى 62 فرد ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل.ارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 عام 2017 إلى 104.5 نسمة/ كم2عام 2023.



وبلغ معدل الإنجاب الكلى عام 2020 على مستوى إجمالي الجمهورية 2.85 طفل لكل سيدة وفقاً للمسح الصحى للأسرة المصرية2021 والذى انخفض مقارنة بمعدل إنـجاب قدره 3.5 طفل لكل سيدة وفقاً لبيانات المسح السكانى الصحى عام 2014.



وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69سنة، وللإناث 73.5 عام 2023. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 123.7مليون في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 116.7 مليون عام 2032، ويصل إلى 126.5 مليون عام 2042.

وانخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.2 لكل ألف نسمة عام 2022.

وارتفع معدل الوفيات من 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.2 لكل ألف نسمة عام 2021 بسبب جائحة كورونا ثم انخفض مرة أخرى ليصل 5.8 لكل ألف نسمة عام 2022.



و انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021 ثم ارتفع مرة أخرى لتصل 15.4 لكل ألف نسمة عام 2022.



وبلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 30.1 مليون نسمة (25 مليون نسمة من الذكور، 5.1 مليون نسمة من الإناث). كما بلغ معدل البطالة 7.2٪ عام 2022، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 18.4٪ مقابل 5.0٪ بين الذكور.



اشار الجهاز إلي جهود الدولة لخفض النمو السكانى والمشروع القومى لتنمية الأسرة حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، ويتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات بداية من العام المالي 2022/2023.