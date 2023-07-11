ضبط شخصين تخصصا في النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين تخصصا فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير شهادات دراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمعاهد نظير مبالغ مالية).

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نشاط كل من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية ، وله محل إقامه آخر بالجيزة)، وآخر (طالب - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بالنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين الراغبين فى الحصول على الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية من خلال إنشاء صفحات إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإستدراج الضحايا ، وقيام أحدهما بالإعلان من خلالصفحته عن إدارة أكاديمية "بدون ترخيص" تقوم بمنح شهادات تعليمية ومهنية للدارسين تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج "خلافاً للحقيقة" نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديريتى أمن "الجيزة ، كفر الشيخ"أمكن ضبطهما وعُثر بحوزةأحدهما على (عدد من الشهادت الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات "مزورة" – إستمارات وكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – 2 أكلاشية بإسم أحد المتهمين والأكاديمية المشار إليها- صور مستندات خاصة ببعض الضحايا) ، كما ضبط بحوزتهما (جهاز حاسب آلى - 4 هواتف محمولة) ..بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على آثارودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى المشار إليه.

بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة تقرر حبس تاجر أنهى حياة زوجته

وفي سياقٍ مُتصل، قررت النيابة العامة فى ههيا، حبس تاجر الخردة المتهم بإنهاء حياة زوجته بطعنة نافذة بالرقبة بأحد الشوارع بقرية كفر عجيبة نطاق مركز شرطة ههيا فى محافظة الشرقية، وذلك لخلافات زوجية بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول " فاطمة م م ح " 40 ربة منزل جثة هامدة، إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة وجرح قطعى بالرأس، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أن قيام زوجها " محمود ع " 44 سنة تاجر خردة، مقيم نطاق مركز الزقازيق، بارتكاب الواقعة والتعدى على زوجته بسلاح أبيض سكين، بالقرب من سوق القرية وذلك على إثر خلافات زوجية بينهما وتركها منزل الزوجية منذ عدة أشهر.

وتم تحرير عن الواقعة المحضر 2938 لسنة 2023 إدارة مركز شرطة ههيا وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعلميى، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.