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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

استقبال مميز لـ ميندي في ظهوره الأول بمران الأهلي السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك إدوارد ميندي الحارس السنغالي المنضم حديثا إلى صفوف أهلي جدة السعودي، في التدريبات الجماعية استعدادا لخوض غمار منافسات الموسم الجديد.

وانضم إداوارد ميندي إلى كتيبة الراقي في الميركاتو الصيفي قادما من تشيلسي الإنجليزي، لتدعيم مركز حراسة المرمى بجانب ضم روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول  ويسعى لتدعيم صفوفه بعناصر مماثلة.

ويشهد ميركاتو الانتقالات السعودي طرفة كبيرة بعد حصول صندوق الاستثمارات السعودي على الأندية الأربعة الكبرى في المملكة وهم الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

ونشر نادي الأهلي السعودي على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي لحظة نزول ميندي التدريبات الجماعية والتي شهدت استقبالا حارا من زملائه.

يبدأ أهلي جدة معسكره التحضيري في النمسا، يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى يوم 5 أغسطس المقبل، وذلك قبل بداية دوري روشن السعودي بأسبوع واحد

الجريدة الورقية