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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

"النواب يقر" 4 إتفاقيات دولية ..و"وهدان" يطالب الحكومة بجذب المزيد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب  على 4 إتفاقيات دولية جاءت الموافقة الأولى حول  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.

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 أكد النائب الوفدى سليمان وهدان أن الإتفاقية الخاصة بإزالة الإزدواج الضريبى بين مصر وقطر  لها اهمية كبرى ,ولابد من أن نسلط الضوء عليها حيث انه لن يكون هناك إستثمار حال إزدواج الضريبة وتلك من أهم المعوقات التى تواجه أى مستثمر

وأضاف" وهدان" خلال كلمتة فى الجلسه العامة  حول  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.

 أن الإتفاقية ستساهم بشكل كبير فى جذب الإستثمارت وحل مشاكل المستثمرين وتداول الأموال

 وطالب "وهدان" الحكومة بجذب مزيد من الإتفاقيات مع الدول العربية والإفريقية

 كما وافق علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29/9/2022.

 

ووافق علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA" والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات.

 

كما وافق علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.

 

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