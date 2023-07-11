ندوة تثقيفية للرد علي الاستفسارات الدينية الواردة عبر صفحة مديرية الشباب بالشرقية

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، عقدت اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان " الرد على الاستفسارات الدينية الواردة عبر صفحة مديرية الشباب والرياضة "، وتم عرضها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الشيخ أحمد عبد القادر علي، مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالمحافظة، قدم الندوة، وقام بالرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالموضوعات الدينية التي وردت عبر صفحة مديرية الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار مواكبة العصر وسرعة الرد على الشباب وجمهور المواطنين، بما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم، من خلال الكتاب والسنة النبوية المؤكدة.