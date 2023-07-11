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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تاو الأفضل في الجولة بالدوري المصري

بيرسي تاو
بيرسي تاو

حصد الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، جائزة الأفضل في الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري المصري، ذلك بعدما أعلنت الرابطة عن لاعب الجولة.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، على ستاد الجيش ببرج العرب.
 


مستوى مميز



وقدم اللاعب بيرسي تاو مستوى مميز في المباراة، من مهارات ومساهمات مميزة بالإضافة لصناعته الهدف الثاني لمحمود كهربا.

وحصد الأهلي لقب الدوري المصري بشكل رسمي أمس الإثنين للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، بعدما سقط بيراميدز منافسه أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

وتبدأ مباراة الأهلي  والزمالك، الدوري المصري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، والدوحة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.
 

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