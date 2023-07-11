كشف مُلابسات فيديو مشادة بين سيدة وأحد الأشخاص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن حدوث مشادة بين سيدة وأحد الأشخاص وقيام الأخير بإطلاق عيار نارى فى الهواء.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسيدة وقيام ذلك الشخص بإطلاق عيار نارى فى الهواء من طبنجة "صوت"كانت بحوزته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل– مقيمة بإحدى القرىبدائرة المركز)بإتهامها زوجها(المنوه عنه بمقطع الفيديو - مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب بالأيدى "دون إحداث إصابات بها" أثناء تواجدهما بالشارع بالقرية محل إقامتهما،وذلك على إثر خلافات زوجيه بينهما.. ولم تذكر المبلغة قيام زوجها بإستخدام الطبنجة الصوت المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه والطبنجة الصوت المستخدمةفى إرتكاب الواقعة..وبمواجهتــه إعترف بإرتكابه الواقعة للخلافات المنوه عنها سلفاً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس مُتهم بإنهاء حياة شاب في العجوزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بإنهاء حياة شاب فى العجوزة بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال البحث الجنائى بسرعة التحريات لكشف ملابسات الحادث ، وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.

واعترف المتهم بقتل شاب في العجوزة، بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أن خلافات بينهما أدت إلى تشاجرهما، وخلال المشاجرة اعتدى على المجني عليه، مما أسفر عن مصرعه.

أرشد المتهم عن أداة الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا اعتداء المتهم على القتيل، بالإضافة إلى تفريغ وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم تحديد هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. والتي امرت بما سبق

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم.