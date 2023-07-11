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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أهلي جدة يضع شرطًا لضم بوجبا

بوابة الوفد الإلكترونية

وضع مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي شرطا لضم النجم الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويشهد ميركاتو الانتقالات السعودي طرفة كبيرة بعد حصول صندوق الاستثمارات السعودي على الأندية الأربعة الكبرى في المملكة وهم الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

وتعاقد أهلي جدة مع الثنائي إدوارد ميندي حارس تشيلسي وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول ويسعى لتدعيم صفوفه بعناصر مماثلة.

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وقدم أهلي جدة عرضا لبول بوجبا لمدة ثلاث سنوات مقابل 100 مليون يورو لكن بشرط أن يخضع لكشف طبي دقيق والتأكد من تعافيه بشكل كامل من الإصابات التي لحقت به في الفترة الماضية والتي أبعدته على الملاعب لفترة طويلة.

وافتقد نادي يوفنتوس لاعبه بول بوجبا طيلة الموسم الماضي حيث لم يشارك في 53 مباراة بمختلف المسابقات واكتفى بوغبا بالظهور في 10 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، بواقع 161 دقيقة لعب فقط، صنع فيها هدفا واحدا.

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